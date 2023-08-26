Роспотребнадзор перечислил худшие варианты напитков от жажды

Худшие варианты напитков от жажды перечислил Роспотребнадзор. В преддверии бархатного сезона отпусков в ведомстве напомнили, употребление каких напитков точно не спасет от жары и обезвоживания.

По словам специалистов, пиво, которое так популярно в жару, таит в себе большую опасность. «Содержащиеся в нем пузырьки углекислого газа создают иллюзию прохлады. На самом же деле алкоголь провоцирует резкое обезвоживание организма, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, ведет к отравлению, что при условии высокой температуры воздуха опасно вдвойне», — говорится в сообщении ведомства. Более крепкое спиртное и вовсе может спровоцировать тепловой удар.

Отказаться лучше и от сладких напитков — газировки, кваса и пакетированных соков, совершенно не утоляющих жажду: с каждым глотком пить хочется все больше. Более того, они провоцируют набор веса.

Есть мнение, что горячие напитки помогают в жару лучше, чем холодные. Но речь точно не о способствующем обезвоживанию кофе. Тем, кто не может обойтись без бодрящего напитка, стоит запивать его стаканом воды, чтобы компенсировать потерю жидкости в организме.