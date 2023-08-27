Роспотребнадзор описал идеальный режим дня школьника

Идеальный режим дня школьника описали эксперты Роспотребнадзора.

По словам специалистов, родителям юных учащихся следует помочь им отрегулировать режим сна: важно, чтобы ребенок каждый день ложился спать в одно и то же время. Продолжительность ночного сна должна составлять не менее восьми-девяти часов.

Имеет значение и режим питания. «Рацион школьника должен быть сбалансированным по составу, содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов», — отметили в ведомстве. Эксперты рекомендуют пятиразовое питание для детей: горячий завтрак дома, завтрак и обед в школьной столовой, полдник и ужин.

Школьники младшего возраста обязательно должны отдыхать по 3-3,5 часа в день, старшеклассники — по 2,5 часа. Благодаря этому у них всегда будут силы на усвоение новых знаний и выполнение домашней работы.

«Вечером желательно провести время спокойно: принять вечерний душ или ванну, погулять, почитать книгу, сыграть в настольные игры», — советует Роспотребнадзор.

Правильный режим дня — это залог крепкого здоровья и успешной учебы ребенка, подчеркивает ведомство.