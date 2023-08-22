Роспотребнадзор объяснил важность употребления субпродуктов

Важность употребления субпродуктов объяснили россиянам специалисты Роспотребнадзора. Они подчеркнули: разнообразие продуктов в рационе — одна из основ здорового питания.

«Помимо красного мяса и птицы в меню должны быть и субпродукты. Часто про них незаслуженно забывают, а ведь это доступный источник полезных веществ, необходимых организму», — отметили эксперты.

Так, говяжье сердце содержит в шесть раз больше витаминов группы В и в полтора раза больше железа, чем говядина. Этот продукт особенно полезен для тех, кто занимается физическим или умственным трудом.

В куриных сердечках много витаминов А, РР и группы В, а также макро- и микроэлементов — железа, калия, магния, меди, фосфора и цинка.

В говяжьих почках тоже много улучшающего иммунитет цинка и витаминов группы В, а свиные богаты калием, магнием, серой и фосфором.

«Почки нельзя смешивать с другими субпродуктами из-за их специфического запаха», — подчеркнули в ведомстве.

В печени много железа и витамина В12, полезных для профилактики и лечения анемии. Богат железом и витаминами группы В и язык. К тому же, в этом деликатесе много белков и мало жиров.