Роман Костомаров сел за руль автомобиля и восхитил пользователей сети

Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров после установки протезов сел за руль и восхитил пользователей сети. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем! Мы не гоним, мы едем по трассе мотоциклетной, торможение, повороты. Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой», — рассказал Костомаров.

Пользователи сети восхитились олимпийским чемпионом в комментариях. «Восхищаюсь! Жизнь преподнесла новые преграды, и вы их преодолеете вместе!», «Лучший. Непобедимый. Наша гордость и сила!», «Роман, вы не перестаете удивлять. Какая же сила воли у вас!», — написали они.

На кадрах спортсмен водил автомобиль на закрытой площадке, его поддерживала жена Оксана Домнина.