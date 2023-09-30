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12:01, 30 сентября 2023
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Роман Костомаров показал процесс плавания в бассейне в протезах

Роман Костомаров показал процесс плавания в бассейне в протезах

© Кадр: Telegram-канал Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров, перенесший ампутацию конечностей, показал на видео процесс плавания в бассейне в протезах. Роликом он поделился на странице в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Хороший способ, чтоб плавать без рук в протезах — дельфином. Пусть не быстро, но можно», — сказал он.

На кадрах спортсмен погружается в воду с головой и плывет.

«У этого человека столько сил, характера, воли и любви к жизни, что не удивлюсь, если он еще паралимпийским чемпионом станет», «У меня нет слов! Вы мужественный человек», «Даже в такой ситуации вы проявляете силу и волю. Низкий поклон вам и вашей супруге», — прокомментировали увиденное юзеры.

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