Роман Костомаров показал процесс плавания в бассейне в протезах

Фигурист Роман Костомаров, перенесший ампутацию конечностей, показал на видео процесс плавания в бассейне в протезах. Роликом он поделился на странице в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Хороший способ, чтоб плавать без рук в протезах — дельфином. Пусть не быстро, но можно», — сказал он.

На кадрах спортсмен погружается в воду с головой и плывет.

«У этого человека столько сил, характера, воли и любви к жизни, что не удивлюсь, если он еще паралимпийским чемпионом станет», «У меня нет слов! Вы мужественный человек», «Даже в такой ситуации вы проявляете силу и волю. Низкий поклон вам и вашей супруге», — прокомментировали увиденное юзеры.