Роман Костомаров опубликовал видео тренировки в спортзале

Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал в личном Telegram-канале видео тренировки в спортзале.

«Терминатор на спорте. Ужас, как легко», — написал фигурист в комментарии к ролику, в котором занимается на тренажере для грудных мышц. Он выполнял упражнение, сводя руки перед собой. В этом ему помогали крепления на запястьях, зафиксированные на ручках тренажера.

«Спортсмен, силач, настоящий мужчина», «Вы красавчик», «Браво настоящему мужчине», «Пример воли, мужества и трудолюбия», «Олимпийский чемпион и в спорте, и в жизни. Браво», «Невероятно», «Восхищает», «Каждый раз поражаюсь Вашим силе, выносливости, желанию жить прежней жизнью. Вы пример для подражания», «Рома, вы герой», — восхитились поклонники.

Костомаров был госпитализирован в январе 2023 года с пневмонией и гриппом. Спортсмен длительное время находился в тяжелом состоянии. У него началось отмирание тканей, врачи ампутировали ему обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки и несколько пальцев левой.

Ранее Роман Костомаров показал свои тренировки в бассейне на видео.