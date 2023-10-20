Роман Костомаров показал свои тренировки в бассейне на видео

Одну из восстановительных тренировок показал олимпийский чемпион Роман Костомаров. В своем Telegram-канале фигурист поделился кадрами из бассейна.

На видео спортсмен делает заплыв в протезах. Для удержания равновесия на воде он использует специальный пенопластовый нудлс для плавания. Ролик фигурист сопроводил песней исполнителя Григория Лепса — «Я счастливый».

«Как-то так. It’s my life (Это моя жизнь. — Прим. «Мослента.Онлайн»)», — подписал видеокадры Костомаров.

Пользователи в комментариях поддержали спортсмена. «Роман, так держать!», «Очень круто! Лучший», «Браво! Я восхищена вами», «Восхищаюсь вами!», — написали юзеры.

Костомаров был госпитализирован в январе 2023 года с пневмонией и гриппом. Спортсмен длительное время находился в тяжелом состоянии. У него началось отмирание тканей, врачи ампутировали ему обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки и несколько пальцев левой. Недавно спортсмен раскрыл слова жены, которые помогли ему выжить.