Роман Костомаров написал первое слово после ампутации кисти и снял видео

Олимпийский чемпион Роман Костомаров написал первое слово после ампутации кисти правой руки и снял видео, которое опубликовал в личном Telegram-канале.

«Мама… первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — сообщил фигурист.

На видео запечатлена правая рука в бионическом протезе. Написав «мама», спортсмен нарисовал сердце с улыбающимся смайлом внутри.

«Роман, вы красавчик! Дальше больше», «Так радостно за вас», «Сила! Так держать», «Умница, просто герой! Сколько счастья в глазах», «Как мило», «Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе», «Сколько же в вас внутренней силы! Восхищаюсь», «Успехов, чемпион», — поддержали Костомарова поклонники.