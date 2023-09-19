04:05, 19 сентября 2023
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Стилист Александр Рогов назвал важный тренд осени
© Фото: Unsplash
Один из трендов осени назвал стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в моду вошли белые колготки.
«Важный тренд осени — белые колготки. Готовы рискнуть?» — поинтересовался у подписчиц стилист.
Рогов прикрепил к посту фото с вариантами стильных луков. Колготы могут быть разной плотности, однотонные или ажурные, их можно носить с юбками разной длины, шортами, лоферами, актуальными балетками, босоножками.