Люди
04:05, 19 сентября 2023
1 мин.

Стилист Александр Рогов назвал важный тренд осени

Стилист Александр Рогов назвал важный тренд осени

© Фото: Unsplash

Один из трендов осени назвал стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в моду вошли белые колготки.

«Важный тренд осени — белые колготки. Готовы рискнуть?» — поинтересовался у подписчиц стилист.

Рогов прикрепил к посту фото с вариантами стильных луков. Колготы могут быть разной плотности, однотонные или ажурные, их можно носить с юбками разной длины, шортами, лоферами, актуальными балетками, босоножками.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.