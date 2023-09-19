Стилист Александр Рогов назвал важный тренд осени

Один из трендов осени назвал стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в моду вошли белые колготки.

«Важный тренд осени — белые колготки. Готовы рискнуть?» — поинтересовался у подписчиц стилист.

Рогов прикрепил к посту фото с вариантами стильных луков. Колготы могут быть разной плотности, однотонные или ажурные, их можно носить с юбками разной длины, шортами, лоферами, актуальными балетками, босоножками.