Стилист Рогов составил рейтинг самых модных мужчин-селебрити в России

Личный рейтинг самых модных мужчин-селебрити в России составил стилист Александр Рогов. Своими наблюдениями он поделился в YouTube-шоу «#БезФильтров».

В первую очередь стилист упомянул российского актера сербского происхождения Милоша Биковича. «Пример маскулинности в нашей стране. Это пиджак, это некий серый трикотаж, брюки, ботинки», — описал Рогов стиль артиста.

В список эксперта также попали актер Дмитрий Нагиев, шоумен Иван Ургант и режиссер Федор Бондарчук. Последнего Рогов назвал «нашим [футболистом] Дэвидом Бэкхемом».

Ранее Рогов назвал самый модный цвет сезона.