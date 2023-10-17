20:09, 17 октября 2023
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Стилист Рогов составил рейтинг самых модных мужчин-селебрити в России
© Фото: Hunters Race / Unsplash
Личный рейтинг самых модных мужчин-селебрити в России составил стилист Александр Рогов. Своими наблюдениями он поделился в YouTube-шоу «#БезФильтров».
В первую очередь стилист упомянул российского актера сербского происхождения Милоша Биковича. «Пример маскулинности в нашей стране. Это пиджак, это некий серый трикотаж, брюки, ботинки», — описал Рогов стиль артиста.
В список эксперта также попали актер Дмитрий Нагиев, шоумен Иван Ургант и режиссер Федор Бондарчук. Последнего Рогов назвал «нашим [футболистом] Дэвидом Бэкхемом».
Ранее Рогов назвал самый модный цвет сезона.