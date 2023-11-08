Какие родинки опасны для жизни? Проверьте и живите спокойно

Какие родинки опасны для жизни, рассказал РИАМО онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части «Евроонко» Максим Астраханцев. По его словам, повреждения кожных образований могут вызвать рак.

Астрахацев предупредил, что травмированные родинки не всегда перерождаются в злокачественную опухоль. «Каждый раз после повреждения они восстанавливаются, но при постоянных хронических травмах существует риск их восстановления с патологиями», — рассказал Астраханцев.

Чтобы не спровоцировать развитие рака, нужно бережно относиться к своему кожному покрову. Если родника была повреждена, надо сделать гистологический анализ у онколога. Проверьте и живите спокойно.

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