Певица Рита Дакота примерила платья для празднования свадьбы и сняла видео, которое опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В ролике знаменитость примерила семь платьев белого цвета с шлейфом. Первые четыре платья объединял силуэт «Русалка», а еще несколько нарядов были А-силуэта. В комментарии Дакота призналась, что выбрала платье, похожее на один из вариантов на видео, но показывать его пока не хочет.

Певица также поинтересовалась мнением поклонников. «Ни одно не подходит. Есть ощущение, что ваше платье легче должно быть», «С дредами никакое не сочетается», «Безумно красивая», «Вам все идет», «Ни один из этих вариантов не понравился, будто не ваши они», «Я просто скажу: "Красивая"», — написали пользователи сети.