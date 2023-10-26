Невролог назвал способы снизить риски развития инсульта

Способы снизить риски развития инсульта назвал заведующий неврологическим отделением стационара № 1 Домодедовской больницы Эдуард Патрин. Его цитирует Министерство здравоохранения Подмосковья.

Важно придерживаться сбалансированного питания, заниматься физической активностью, не злоупотреблять алкоголем, отказаться от курения, меньше нервничать и больше отдыхать, отметил он.

К причинам развития инсульта Патрин отнес генетические факторы, врожденные аномалии сосудов и сердца, артериальную гипертензию, сильный стресс и вредные привычки.

«При наличии таких признаков заболевания как тошнота, головокружение, помутнение сознания, нарушения двигательной функции и речи крайне важно сразу вызвать скорую помощь, чтобы как можно быстрее доставить пациента в больницу», — подчеркнул невролог.

По его словам, очень важно, чтобы пациент поступил в стационар в так называемый «золотой час», то есть в течение шести часов от начала заболевания. В этом случае последствия будут минимальными.