«Растет риск летального исхода». Чем грозит здоровью мощная магнитная буря?

5 ноября на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Чем она грозит здоровью, рассказал «Вечерней Москве» ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.

«В периоды, когда Солнце переходит в максимум своей активности, растут риски инфарктов и инсультов с летальными исходами», — сообщил специалист.

Эйсмонт напомнил метеозависимым людям во время бури принимать прописанные врачом медикаменты. Он также предупредил, что геомагнитная активность может сказываться на состоянии животных.

Ранее стало известно, что пик магнитной бури придется на 9 ноября. Окончательно геомагнитная активность завершится 15 ноября.