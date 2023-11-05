Избежать преждевременной смерти. Эти советы позволят снизить риск инсульта

Эти советы, опубликованные в пресс-службе Минздрава Московской области, позволят снизить риск инсульта и избежать преждевременной смерти.

Отмечается, что причинами инсульта головного мозга становятся перекрытие тромбом тока крови в сосуде (ишемический инсульт), разрыв сосуда (геморрагический инсульт) и разрыв артериальной аневризмы (субарахноидальное кровоизлияние).

Чтобы снизить риски возникновения заболевания, важно соблюдать профилактические меры. Врачи рекомендовали регулярно следить за артериальным давлением, контролировать показатели сахара в крови, поскольку сахарный диабет увеличивает риск инсульта в 2,5 раза, и проверять уровень холестерина. Медики предупреждают, что большинство инсультов происходят из-за сужений просвета артерий головного мозга или их закупорки из-за холестериновых бляшек.

Важно, как и в целом для здоровья, правильно питаться, а именно есть больше овощей и фруктов, следить за весом, избегать стрессов, отказаться от курения, которое повышает риск инсульта в 2,5 раза), и алкоголя. Примерно 30 минут в день следует выделять спорту. В Минздраве призвали также регулярно проходить диспансеризацию, а при недомогании сразу обращаться к врачу.

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