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03:20, 30 октября 2023
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Риск инфекции возрастает! Врач назвала главные причины появления герпеса

Риск инфекции возрастает! Врач назвала главные причины появления герпеса

© Фото: Unsplash

Главные причины появления герпеса, а также опасные последствия этого вируса назвала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, эксперт «Гемотеста» Александра Филева.

По ее словам, заразиться герпесом можно при поцелуях и половых контактах, при использовании чужого полотенца, посуды или бритвы, при питье из одной кружки с ранее заразившимся или нахождении с ним рядом, когда он чихает и кашляет.

«Риск передачи инфекции возрастает при наличии повреждений кожи и слизистых оболочек», — отметила Филева.

Проявляется герпес в виде высыпаний на губах или гениталиях. Этот вирус может приводить и к другим опасным заболеваниям — ветряной оспе, цитомегаловирусной инфекции и инфекционному мононуклеозу.

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