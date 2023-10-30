Риск инфекции возрастает! Врач назвала главные причины появления герпеса

Главные причины появления герпеса, а также опасные последствия этого вируса назвала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, эксперт «Гемотеста» Александра Филева.

По ее словам, заразиться герпесом можно при поцелуях и половых контактах, при использовании чужого полотенца, посуды или бритвы, при питье из одной кружки с ранее заразившимся или нахождении с ним рядом, когда он чихает и кашляет.

«Риск передачи инфекции возрастает при наличии повреждений кожи и слизистых оболочек», — отметила Филева.

Проявляется герпес в виде высыпаний на губах или гениталиях. Этот вирус может приводить и к другим опасным заболеваниям — ветряной оспе, цитомегаловирусной инфекции и инфекционному мононуклеозу.