Россиянам дали советы по выбору максимально полезного риса

Советы по выбору максимально полезного риса дали россиянам специалисты Роспотребнадзора.

«Рис — это ценный источник углеводов, белка в нем несколько меньше. В продукте также содержатся витамины группы В, калий, магний, марганец, медь, селен и фосфор. Концентрация полезных веществ снижается ближе к центру зерна», — рассказали они.

Самый неполезный — белый шлифованный рис, заявили эксперты. Дело в том, что вместе с оболочкой из злака удаляется часть витаминов и микроэлементов. Шлифованный рис часто содержит много крахмала и больше подходит в качестве детского прикорма, а также для молочных каш, пудингов и запеканок.

Больше пользы организму человека приносит пропаренный рис, который подвергают термической обработке перед удалением оболочки. «При нагревании часть полезных веществ из оболочки переходят в зерно. Еще один плюс пропаренного злака — он не слипается при варке», — объяснили в ведомстве.

Самый полезный — нешлифованный рис (он бывает бурый и красный), чья оболочка остается богатой полезными пищевыми волокнами, витаминами и минералами. Варить такой рис приходится значительно дольше, чем шлифованный.

«Чтобы блюда из риса приносили пользу, замените белый рис на бурый (его также называют коричневым). В процессе приготовления используйте меньше масла и жира. Попробуйте ввести в свой рацион регулярное употребление риса с овощами и заменить красное мясо птицей или морепродуктами», — призвали в Роспотребнадзоре.

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