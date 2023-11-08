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14:30, 08 ноября 2023
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Эти знаки зодиака ждут резкие перемены! Прогноз астролога «Давай поженимся»

Эти знаки зодиака ждут резкие перемены! Прогноз астролога «Давай поженимся»

© Фото: James Lee / Unsplash

Астролог и бывшая ведущая телепрограммы «Давай поженимся» Василиса Володина рассказала, какие знаки зодиака в ноябре 2023 года ждут резкие перемены. Прогноз ясновидящей опубликовали в 2х2.su.

Продуктивным ноябрь станет для Тельцов. Представителей этого знака ждут гармония и радость, при этом месяц будет насыщенным на события. С неприятностями могут столкнуться лишь те, кто родился во второй половине мая.

Звезды будут расположены к Весам. Этот знак может как успешно начинать новые дела, так и завершать старые проекты. Все будет получаться без лишних усилий. Володина порекомендовала Весам быть самими собой.

С вопросами самореализации столкнутся Водолеи. По итогам месяца они станут лучше понимать себя и проявят свои таланты. Астролог порекомендовала сохранять спокойствие и максимально отдаваться любимому делу.

Ранее стало известно, какие знаки зодиака встретят свою любовь в 2024 году.

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