Резкая сильная боль в пояснице? Есть реально опасная причина. Ее в беседе с «Москвой 24» назвал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Почечная колика может начаться, когда в парном органе возникают камни. «Это одна из самых сильных болей. Поясница болит так, что у человека начинается рвота и он "на стену лезет". Возникает все это внезапно. Сутки-двое человек может быть в таком состоянии, если раньше доктор не спасет», — сказал Хухрев.

По словам терапевта, еще одним признаком камней в почках считается появление крови в моче, поскольку они царапают стенки мочевыводящих путей. Диагностировать недуг можно во время ультразвукового исследования.

Ранее объяснялось, почему зимой нам чаще хочется в туалет? Врач дал неожиданный ответ.