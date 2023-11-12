Митте потребовалась скорая помощь. Что известно о состоянии режиссера «Экипажа»?

Александру Митте потребовалась скорая помощь, пишет Mash. Что известно о состоянии режиссера советского фильма «Экипаж»?

Отмечается, что режиссер болеет второй день. У него высокая температура и затрудненное дыхание.

Приехавшие на вызов врачи диагностировали Митте пневмонию и рекомендовали поехать в больницу. Но он от госпитализации отказался. Причины такого решения не уточняются.

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