20:00, 12 ноября 2023
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Митте потребовалась скорая помощь. Что известно о состоянии режиссера «Экипажа»?
© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Александру Митте потребовалась скорая помощь, пишет Mash. Что известно о состоянии режиссера советского фильма «Экипаж»?
Отмечается, что режиссер болеет второй день. У него высокая температура и затрудненное дыхание.
Приехавшие на вызов врачи диагностировали Митте пневмонию и рекомендовали поехать в больницу. Но он от госпитализации отказался. Причины такого решения не уточняются.
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