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09:05, 25 октября 2023
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Сменившую имидж Решетову сравнили с новой возлюбленной Тимати

Сменившую имидж Решетову сравнили с новой возлюбленной Тимати

© Кадр: @volkonskaya.reshetova

Сменившая имидж экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова опубликовала серию снимков с коротком стрижкой на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Подписчики сравнили ее с новой девушкой исполнителя Валентиной Ивановой.

«Решила постричься, как Валя», «Где-то печально вздохнул один Тимати», «Сделала прическу, как у новой девушки Тимати», «Те, кто пишут, что прическа как у Вали — вы лилипуты! Они обе красивые девушки, и я уверена, что они не соревнуются», — прокомментировали юзеры.

Решетова остригла длинные волосы, сделав каре выше плеч с челкой. Цвет волос она оставила темным.

Ранее был раскрыт реальный возраст возлюбленной Тимати.

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