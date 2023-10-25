Сменившую имидж Решетову сравнили с новой возлюбленной Тимати

«Решила постричься, как Валя», «Где-то печально вздохнул один Тимати», «Сделала прическу, как у новой девушки Тимати», «Те, кто пишут, что прическа как у Вали — вы лилипуты! Они обе красивые девушки, и я уверена, что они не соревнуются», — прокомментировали юзеры.

Решетова остригла длинные волосы, сделав каре выше плеч с челкой. Цвет волос она оставила темным.

Ранее был раскрыт реальный возраст возлюбленной Тимати.