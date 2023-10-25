Сменившую имидж Решетову сравнили с новой возлюбленной Тимати
© Кадр: @volkonskaya.reshetova
Сменившая имидж экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова опубликовала серию снимков с коротком стрижкой на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Подписчики сравнили ее с новой девушкой исполнителя Валентиной Ивановой.
«Решила постричься, как Валя», «Где-то печально вздохнул один Тимати», «Сделала прическу, как у новой девушки Тимати», «Те, кто пишут, что прическа как у Вали — вы лилипуты! Они обе красивые девушки, и я уверена, что они не соревнуются», — прокомментировали юзеры.
Решетова остригла длинные волосы, сделав каре выше плеч с челкой. Цвет волос она оставила темным.
Ранее был раскрыт реальный возраст возлюбленной Тимати.