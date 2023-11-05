«Рептилоидов не поздравляют!» Цыгановы рассказали о подарке для Собчак

О подарке для журналистки Ксении Собчак в честь ее дня рождения продюсер Вадим Цыганов рассказал в Telegram-канале своей супруги, певицы Виктории Цыгановой.

«Сегодня, оказывается, у Собчачки День варенья! Рептилоидов не поздравляют, но через нейросеть мы ей присылаем золотую калошу от Chanel! Когда уходишь в отстой, не надо говорить постой!» — заявил он.

Цыганов напомнил, что вечером в субботу, 4 ноября, в их с супругой доме прошли обыски. «Прошли они офигенно. Пришли к нам рептилоиды, искали совесть, честь и, конечно же, не забыли спросить о вере, надежде и любви. Долго мы с этими рептилоидами в штатском разговаривали… У них самая главная цель была — забрать улики: нейросеть и туфли Chanel», — отметил он.

После этого продюсер заявил, что виновата во всем произошедшем адвокат семьи Цыгановых по имени Любовь. «Она решила, что все это правда, и вызвала полицию. Журналисты тоже приехали», — рассказал он.

«Хорошо, что ты меня спрятал в бане», — добавила сидящая за кадром Виктория Цыганова.

Ранее Собчак ответила на обвинение Цыгановых в причастности к обыску в их доме.