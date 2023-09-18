Рэпер Тимати устроил костюмированный забег по Москве и попал на видео
© Кадр: @timatiofficial
Рэпер Тимати устроил забег по Москве в костюмах супергероев и других популярных персонажей и попал на видео. Ролик музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На кадрах Тимати пробежался по городу, примерив костюмы одноглазого монстра Майка Вазовски, супергероев Халка, Бэтмена, механика Чубакки из саги «Звездные войны», единорога. Забег в рамках соревнования «Гонка Героев» занял у рэпера целый день.
Ролик развеселил пользователей сети. «Если бы я увидела Тимати в городе, бегущего в костюме, то первым делом подумала бы, что пора завязывать», «Понедельник, он такой», «Что мы только что увидели?» — написали комментаторы.