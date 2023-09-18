Рэпер Тимати устроил костюмированный забег по Москве и попал на видео

На кадрах Тимати пробежался по городу, примерив костюмы одноглазого монстра Майка Вазовски, супергероев Халка, Бэтмена, механика Чубакки из саги «Звездные войны», единорога. Забег в рамках соревнования «Гонка Героев» занял у рэпера целый день.

Ролик развеселил пользователей сети. «Если бы я увидела Тимати в городе, бегущего в костюме, то первым делом подумала бы, что пора завязывать», «Понедельник, он такой», «Что мы только что увидели?» — написали комментаторы.