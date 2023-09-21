Рэпер ST и его жена раскрасили Останкинскую телебашню в честь второго ребенка

Рэпер ST (Александр Степанов) и его жена, блогер Ассоль, устроили гендер-пати возле Останкинской телебашни. Родители раскрасили башню в розовый цвет в честь своего второго ребенка: с помощью подсветки они сообщили гостям, что ждут дочь. Соответствующее видео исполнитель опубликовал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Узнали! Это просто незабываемые эмоции! Посмотрите и проживите этот момент вместе с нами. ЛеГендер Party», — написал рэпер в комментарии к ролику.

Чету поздравили знаменитости и поклонники. «У красивой пары еще одна красивая девочка. Мои поздравления», «У вас получаются невероятные дочки. Ребят, поздравляю», «Половина Москвы была с нами в этот момент. Все увидели. Поздравляю», «Ассоль и Александр. Как же это прекрасно! Девочка, ура! Поздравляю от всей души и радуюсь вместе с вами. Вы потрясающие», — написали они.

Первая дочь ST и Ассоль родилась в 2020 году, ее зовут Эстель.