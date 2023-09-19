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01:00, 19 сентября 2023
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Рэпер Паша Техник опубликовал фото из лечебницы

Рэпер Паша Техник опубликовал фото из лечебницы

© Фото: @techniquepashaa84

Фото из реабилитационного центра для людей с зависимостями опубликовал рэпер Паша Техник в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На черно-белом снимке он позирует на больничной койке.

На фото видно, что в лечебнице музыкант делит палату с как минимум одним соседом. Они спят на двухэтажной кровати.

«Хорош», «Не сдавайся», «Здоровья тебе», «Поживешь еще, значит», — поддержали комментаторы рэпера, попавшего в рехаб.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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