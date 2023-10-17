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12:29, 17 октября 2023
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Регина Тодоренко продемонстрировала на камеру морщины

Регина Тодоренко продемонстрировала на камеру морщины

© Кадр: @reginatodorenko

Морщины на лбу продемонстрировала на камеру телеведущая Регина Тодоренко. Лицо без фильтров она показала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя звезда стерла косметику с лица с помощью ватного диска и рассказала, что многочасовые съемки в гриме старят ее кожу до состояния «изюма». «И что с этим делать? Придется, видимо, как-то подшить лоб», — заявила она.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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