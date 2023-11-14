«Шесть лет вместе». Обнародованы редкие фото 31-летнего SHAMANа с 45-летней женой

Обнародованы редкие фото 31-летнего певца SHAMAN (Ярослав Дронов) с 45-летней женой Еленой Мартыновой. Фотосессией в честь годовщины свадьбы поделилась супруга исполнителя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Шесть лет вместе. Любовь», — подписала фото Мартынова. На снимках супруги позируют во всем черном. Мартынова надела мини-платье и туфли на каблуках, а SHAMAN выбрал свой узнаваемый образ — рубашку, кожаные штаны и грубые ботинки.

Дронов и Мартынова узаконили отношения в 2017 году. Для обоих супругов этот брак стал вторым. Дронов был женат на педагоге Марине Рощупкиной. От этого брака у певца есть 9-летняя дочь Варвара. Первый муж Мартыновой — известный писатель Александр Цыпкин.

Ранее стало известно, почему дочь SHAMANа так редко видит звездного отца.