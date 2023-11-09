Рецепты для радости! Ешьте эти продукты, и осенняя хандра нипочем

Рецепты для радости! Есть эти продукты рекомендовала KP.RU со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Для помощи в борьбы с осенней хандрой эксперты рекомендуют ввести в рацион шоколад. Особенно полезно лакомство с добавлением миндаля. В нем сочетается сладкое и жирное (масло какао и сахар), благодаря чему мозг вырабатывает серотонин, дофамин и эндорфины.

Кроме того, для выработки гормонов удовольствия необходим триптофан. Например, он есть в мясе и сыре. Чтобы стимулировать работу мозга, следует добавить в рацион яйца, цветную капусту и печень, в которых содержится холин.

Ранее были перечислены продукты, которые максимально полезны для сердца.