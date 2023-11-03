Известный шеф-повар поделился рецептом блюда из копыт. Это поможет согреться зимой!

Рецептом популярного блюда из коровьих копыт — хаша — поделился в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известный шеф-повар Константин Оганезов. По его словам, этот «самый суровый суп» точно поможет согреться зимой.

«Это блюдо в нашей семье всегда готовили с приходом холодов и только ночью, потому что едят его обычно ранним утром и, желательно, после долгого застолья с кучей тостов», — рассказал Оганезов.

Хаш — это очень наваристый бульон, для которого используют зачищенные передние говяжьи копыта с требухой. К бульону, который готовится около шести часов, подают определенный набор сопутствующих закусок: высушенный лаваш, каменную соль, большой чеснок, свежую зелень, соленья, редьку и что-то горячительное.

«За счет большого количества хрящей и суставов хаш считается очень целебным супом», — заметил шеф-повар.