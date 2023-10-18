Раскрыт реальный возраст возлюбленной Тимати

Реальный возраст возлюбленной рэпера Тимати модели Валентины Ивановой раскрыл Super в своем расследовании, результаты которого были опубликованы во «ВКонтакте».

Несколько дней назад девушка опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), видео, в котором получила подарок на день рождения от Тимати. В комментарии она поблагодарила его и в конце добавила число 20, намекая на возраст. Это снова вызвало споры. В интернете официальной информации нет.

По информации Super, в 2013 году Иванова поступила на факультет экономики в Санкт-Петербургский государственный технологический институт (СПБГТИ). Это подтверждает официальный приказ о зачислении. Она также состоит в группах факультета в социальных сетях, а одногруппницы, чьи данные есть в приказе, числятся у Валентины в списке друзей и лайкают ее фото.

Кроме того, журналисты нашли фотографии с модных показов почти десятилетней давности. Еще одним доказательством стала выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ней указано, что Иванова родилась 15 октября 1993 года: согласно этим данным, ей на днях исполнилось 30 лет.