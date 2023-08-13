Развеян миф о вреде алкоголя в самолете

Миф о вреде употребления алкоголя в самолете развеял Sport24 доктор медицинских наук Андрей Шестаков. По его словам, во время полета можно выпить спиртное с закуской.

«Алкоголь во время полета в ограниченных количествах не сильно влияет на организм. По крайней мере, нет никаких исследований, доказывающих особый вред алкоголя на высоте, Если появилось желание выпить в полете, то закусывайте и пейте обычную воду», — рассказал Шестаков.

Доктор отметил, что в полете вреднее употреблять чай, кофе и колу. Эти напитки повышают давление, вызывают обезвоживание и негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы.