Отец самой юной московской студентки раскрыл размер своей зарплаты

Отец самой юной московской студентки Алисы Тепляковой Евгений попросил у государства улучшить жилищные условия семьи и раскрыл размер своей зарплаты в блоге на YouTube «Учимся с Алисой».

Тепляков пояснил, что супруги и их восемь детей проживают в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров. На данный момент он подал документы на жилищный учет в Москве, чтобы семье выдали квартиру побольше.

«Мы малообеспеченная семья, моя зарплата 50 тысяч рублей. Это страшная ситуация, но какая есть. Нужно очень многим жертвовать, чтобы учить детей, воспитывать из них вундеркиндов», — заявил Тепляков.