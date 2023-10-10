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04:05, 10 октября 2023
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Россиянам в два раза увеличат размер выплат по больничному

Россиянам в два раза увеличат размер выплат по больничному

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В два раза увеличат размер выплат по больничному россиянам в 2025 году, рассказали «Известиям» в Минтруде. Теперь максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей.

По данным источника, это связано с введением единого тарифа страховых взносов. При этом уже в 2024 году выплата вырастет до 4,1 тысячи рублей, подчеркнули в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что размер выплат по больничному зависит от стажа работника.

Помимо этих выплат, вырастут также пособия по беременности и уходу за ребенком. В 2025 году за 140 дней отпуска по беременности женщинам будут выплачивать до 794 356 рублей. Предельный размер ежемесячного пособия до полутора лет составит 68 996 рублей.

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