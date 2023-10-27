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07:17, 27 октября 2023
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Самый важный секрет для любителей рыбы. Узнайте его, чтобы сохранить здоровье

Самый важный секрет для любителей рыбы. Узнайте его, чтобы сохранить здоровье

© Фото: John Werner / Unsplash

Основные различия в пользе «тощей» и жирной рыбы раскрыла KP.RU доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева.

«Тощие» или тресковые сорта рыбы (хек, треска, навага, минтай, судак) более дешевые. Они подойдут тем, кто придерживается здорового питания, хочет похудеть или удержать вес, отметила эксперт.

«Все они содержат много белка, что не позволяет терять мышечную массу, и мало жира, что хорошо для потери жировой массы», — пояснила она.

Положительное влияние иного характера оказывает на организм человека жирная рыба (сардина, семга, сельдь, скумбрия). Она содержит важные для мозга, сердца, зрения, иммунитета и продолжительности жизни Омега-3 жирные кислоты.

Чтобы получить максимальную пользу от рыбы в целом, Погожева порекомендовала по два-три раза в неделю есть рыбу разных видов.

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