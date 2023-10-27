На что живет основатель «Ласкового мая»? Разин переехал в США и говорит за деньги

Необычный способ заработать на жизнь придумал переехавший из России в Соединенные Штаты Америки (США) основатель и бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. По данным KP.RU, он стал блогером и активно развивает социальные сети, а также говорит за деньги.

Журналисты захотели пообщаться с Разиным на тему его оскорбительных видео с проклятьями, которые он насылает на звезд российского шоу-бизнеса, однако получили неожиданный ответ.

Оказалось, что Разин готов общаться с представителями СМИ только за деньги. Так, ответы до 10 вопросов стоят 1000 долларов, голосовые — 2000 долларов, а самые дорогие ответы по видео — 3000 долларов (более 322 000 рублей). Оплату экс-продюсер требует вперед.