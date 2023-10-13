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03:59, 13 октября 2023
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Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного в Москве раввина Лазара

Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного в Москве раввина Лазара

© Фото: Unsplash

О состоянии здоровья госпитализированного в Москве главного раввина России Берла Лазара стало известно Mash. По данным источника, он чувствует себя лучше и вскоре его выпишут из больницы, рассказали изданию в пресс-службе еврейской общины РФ.

Как сообщили представители общины, сейчас Лазар находится в стабильном состоянии. Медики провели все обследования и назначили необходимое лечение. Во избежание осложнений врачи оставили его под наблюдением.

Известно, что Берл Лазар получил сотрясение мозга во время танцев в честь Симхат Тора в синагоге на Марьиной Роще в столице.

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