Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного в Москве раввина Лазара

О состоянии здоровья госпитализированного в Москве главного раввина России Берла Лазара стало известно Mash. По данным источника, он чувствует себя лучше и вскоре его выпишут из больницы, рассказали изданию в пресс-службе еврейской общины РФ.

Как сообщили представители общины, сейчас Лазар находится в стабильном состоянии. Медики провели все обследования и назначили необходимое лечение. Во избежание осложнений врачи оставили его под наблюдением.

Известно, что Берл Лазар получил сотрясение мозга во время танцев в честь Симхат Тора в синагоге на Марьиной Роще в столице.