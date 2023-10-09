Главного раввина России госпитализировали в Москве

59-летнего главного раввина России Берла Лазара госпитализировали в Москве после празднования Симхат Тора в районе Марьиной Рощи. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, у Лазара диагностировали тяжелое сотрясение мозга. Другие подробности о состоянии его здоровья выясняются.

В Telegram-канале Московского еврейского общинного центра указано, что празднование Симхат Торы состоялось в субботу, 7 октября, с 19:30 в синагоге «Марьина Роща». В беседе с SHOT председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин сообщил, что раввин танцевал до полтретьего ночи, а в полтретьего ночи упал.