Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на содержание недвижимости на Кипре

Размер трат певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан иностранным агентом) на содержание недвижимости на Кипре раскрыла «МК» знакомая примадонны, бывшая модель Алена Кравец.

«Одни только налоги на такую недвижимость в год — около двух миллионов рублей. Хотя для звезд их уровня это не такие уж большие цифры. Правда, я понимаю, что у молодого мужа примадонны сейчас нет особых заработков», — сказала Кравец.

Она уточнила, что звездная пара купила апартаменты площадью 170 квадратных метров на береговой линии в Лимасоле на Кипре. По информации «МК», жилье им обошлось примерно в миллиард рублей.

Ранее были раскрыты подробности о многомиллионном жилье Пугачевой на Кипре.