Раскрыты самые популярные в России мужские и женские имена

Самые популярные в России мужские и женские имена раскрыла «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Тинькофф Журнала». Рейтинг был составлен на основе данных последних 120 лет.

На протяжении десятилетий популярными именами оставались Анна, Александра и Татьяна. Не сдавали позиций и мужские имена Алексей, Александр, Михаил и Владимир. Менее распространенные, но все равно попавшие в топ имена — Елена, Екатерина, Ольга, Мария, Дмитрий, Иван и Николай.

В 2022 году новорожденных чаще всего называли София и Артем. Кроме того, в топ вошли имена Ева, Анна, Мария, Виктория, Александр и Максим. За последние десятилетия в России снизилась популярность имен Анастасия, Алиса и Елизавета, мальчиков стали реже называть Иванами, Даниилами и Дмитриями.