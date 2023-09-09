Раскрыты гонорары звезд российского шоу-бизнеса за выступления на корпоративах

Размер гонораров популярных звезд российского шоу-бизнеса за выступления на корпоративах после повышения цен раскрыл StarHit со ссылкой на слова продюсера Пашу (настоящее имя — Павел Кирьянов).

Так, певица Ханна готова выступить за 1,5-2 миллиона рублей, а рэпер Баста запрашивает около пяти миллионов. Певица Zivert требует четыре миллиона рублей, а Леонид Агутин — около 30–50 тысяч евро.

Уточняется, что сейчас активно приглашают на выступления на корпоративы и менее известных исполнителей. Среди них Стас Ярушин, 5sta Family, DJ Катя Гусева, Вячеслав Макаров и другие.