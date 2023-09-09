Люди
01:07, 09 сентября 2023
1 мин.

Раскрыты гонорары звезд российского шоу-бизнеса за выступления на корпоративах

Раскрыты гонорары звезд российского шоу-бизнеса за выступления на корпоративах

© Фото: Michael Maasen / Unsplash

Размер гонораров популярных звезд российского шоу-бизнеса за выступления на корпоративах после повышения цен раскрыл StarHit со ссылкой на слова продюсера Пашу (настоящее имя — Павел Кирьянов).

Так, певица Ханна готова выступить за 1,5-2 миллиона рублей, а рэпер Баста запрашивает около пяти миллионов. Певица Zivert требует четыре миллиона рублей, а Леонид Агутин — около 30–50 тысяч евро.

Уточняется, что сейчас активно приглашают на выступления на корпоративы и менее известных исполнителей. Среди них Стас Ярушин, 5sta Family, DJ Катя Гусева, Вячеслав Макаров и другие.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.