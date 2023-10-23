Раскрыты гонорары российских звезд за выступления на новогодних корпоративах

Суммы гонораров звезд российского шоу-бизнеса за выступления на новогодних корпоративах в 2023 году были раскрыты в материале KP.RU.

Так, по данным издания, исполнители Любовь Успенская, Клава Кока, Сосо Павлиашвили, Лолита, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, МакSим требуют за одно выступление от двух до трех миллионов рублей.

Сумму от 3,5 до пяти миллионов рублей запрашивают такие звезды, как Николай Басков, Shaman, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Дима Билан, Леонид Агутин, «Руки Вверх!», «Чайф», «Дискотека Авария», «Иванушки International», Анна Асти, Михаил Шуфутинский, Жанна Агузарова и Зиверт.

Артисты Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и рэпер Баста, предположительно, заработают в этом году на праздниках больше остальных: их цена — от семи до десяти миллионов рублей за одно выступление.

Ранее стало известно, сколько запрашивает за новогоднее шоу ведущий Иван Ургант: минимальный гонорар за выступление он увеличил до семи миллионов рублей.