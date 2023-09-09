Раскрыты гонорары Филиппа Киркорова и Николая Баскова

Гонорары популярных отечественных звезд раскрыл KP.RU продюсер Илья Саглиани. По его словам, тройка самых востребованных артистов в текущем сезоне — Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Николай Басков.

«Гонорар самых востребованных музыкантов от семи до 10 миллионов рублей за выступление на частном мероприятии. Популярные и востребованные звезды, группы получают в среднем пять миллионов рублей», — рассказал Саглиани.

Пригласить на мероприятие Леонида Агутина, Басту, Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, а также группы «Руки Вверх!», «Чайф» и «Иванушки International» будет стоить от трех до пяти миллионов рублей. Выступление Владимира Преснякова, Любови Успенской, Димы Билана, Мота, Сосо Павлиашвили, Славы и «Дискотеки Аварии» обойдется в сумму от двух до 3,5 миллионов.

Гонорар зависит от места, региона проведения мероприятия, заказчика и длительности выступления, отметил Саглиани. На данный момент у звезд нет новогодней наценки 20-50 процентов за выступление в декабре. Дальнейшие изменения в цене будут зависеть от плотности графика артистов.