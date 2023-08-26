Раскрыты доходы Олега Газманова

Доходы певца Олега Газманова от музыкального бизнеса раскрыл Telegram-канал «Звездач». По данным источника, за 2022 год артист заработал 6,5 миллиона рублей.

В 2016 году Газманов открыл три компании для осуществления деятельности в области исполнительских искусств. ООО «Процентр» принес певцу 901 тысячу рублей при выручке в два миллиона, ООО «Омг Продакшн» — 222 тысячи при выручке в 589 тысяч, ООО «Омг-Промо» — 5,4 миллиона при в 75 миллионов.

ООО «Омг-Промо» певец владеет напополам с сыном, Родионом Газмановым, уточнил «Звездач».