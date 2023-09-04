Раскрыто местонахождение Ивана Урганта

Телеведущий Иван Ургант раскрыл свое местонахождение. На личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он рассказал, что находится в Великом Новгороде.

«Неторопливо, величаво течет Волхов, омывая низкие берега свои. Рядом серым теплым асфальтом блестит уходящая вдаль дорога», — написал Ургант. Публикацию он сопроводил серией снимков с пейзажами города.