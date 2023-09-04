Люди
13:29, 04 сентября 2023
1 мин.

Раскрыто местонахождение Ивана Урганта

Раскрыто местонахождение Ивана Урганта

© Фото: @urgantcom

Телеведущий Иван Ургант раскрыл свое местонахождение. На личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он рассказал, что находится в Великом Новгороде.

«Неторопливо, величаво течет Волхов, омывая низкие берега свои. Рядом серым теплым асфальтом блестит уходящая вдаль дорога», — написал Ургант. Публикацию он сопроводил серией снимков с пейзажами города.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.