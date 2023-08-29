Раскрыта стоимость памятника Юрию Шатунову в Москве

Мемориал певцу Юрию Шатунову на Троекуровском кладбище в Москве обошелся семье исполнителя в 10 миллионов рублей. Стоимость памятника раскрыла KP.RU вдова артиста Светлана Шатунова.

«Мы с детьми уже прилетели в Москву, готовимся к открытию памятника и к юбилейному концерту "Здесь был Юра", который пройдет 17 октября в "Крокусе"», — рассказала женщина.

Памятник установят 6 сентября, в день 50-летия Шатунова. Жена исполнителя сообщила, что на скульптуре выгравирован автограф певца.

Шатунов и его супруга зарегистрировали отношения в январе 2007 года в Мюнхене. У пары есть сын 2006 года рождения и дочь 2013 года рождения. В июне 2022 года певец умер в результате острой сердечной недостаточности.