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11:32, 14 сентября 2023
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Раскрыта причина возвращения Дани Милохина в Москву

Раскрыта причина возвращения Дани Милохина в Москву

© Фото: @danya_milokhin

Причину возвращения 21-летнего блогера Дани Милохина в Москву на несколько дней раскрывает издание StarHit. Стало известно, что тиктокер прилетал в столицу на заработки.

Милохин пояснил, что билеты в Москву и обратно в Дубай ему оплатили рекламодатели. Но главной целью его возвращения в город было свидание с девушкой.

Тиктокер предпочел не раскрывать имя девушки и подробности их встречи. Всего в Москве он провел несколько дней, после чего вернулся обратно в Объединенные Арабские Эмираты.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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