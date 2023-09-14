Раскрыта причина возвращения Дани Милохина в Москву

Причину возвращения 21-летнего блогера Дани Милохина в Москву на несколько дней раскрывает издание StarHit. Стало известно, что тиктокер прилетал в столицу на заработки.

Милохин пояснил, что билеты в Москву и обратно в Дубай ему оплатили рекламодатели. Но главной целью его возвращения в город было свидание с девушкой.

Тиктокер предпочел не раскрывать имя девушки и подробности их встречи. Всего в Москве он провел несколько дней, после чего вернулся обратно в Объединенные Арабские Эмираты.