Раскрыта оптимальная суточная доза витамина D

Оптимальную суточную дозу витамина D раскрыл в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-остеопат Владимир Животов.

По словам специалиста, для взрослых осенняя суточная доза витамина D должна составлять десять тысяч единиц, для детей — минимум две тысячи единиц. Однако по поводу точной дозировки для детей разного возраста врач посоветовал проконсультироваться с педиатром.

Доктор напомнил об опасных последствиях недостатка витамина D в организме: это простудные заболевания, рахит и развитие депрессии.