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02:33, 13 сентября 2023
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Раскрыта оптимальная суточная доза витамина D

Раскрыта оптимальная суточная доза витамина D

© Фото: Andres Siimon / Unsplash

Оптимальную суточную дозу витамина D раскрыл в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-остеопат Владимир Животов.

По словам специалиста, для взрослых осенняя суточная доза витамина D должна составлять десять тысяч единиц, для детей — минимум две тысячи единиц. Однако по поводу точной дозировки для детей разного возраста врач посоветовал проконсультироваться с педиатром.

Доктор напомнил об опасных последствиях недостатка витамина D в организме: это простудные заболевания, рахит и развитие депрессии.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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