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18:05, 29 октября 2023
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Раскрыта неожиданная причина развития онкологии. Это должен знать каждый!

Раскрыта неожиданная причина развития онкологии. Это должен знать каждый!

© Фото: Unsplash

Это должен знать каждый. Причиной развития онкологии и ряда других заболеваний является ожирение. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Зубарева.

Эксперт пояснила, что ожирение может также провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, патологий печени и желчного пузыря, репродуктивной системы, а также дисфункцию щитовидной железы и преждевременное старение.

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