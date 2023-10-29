18:05, 29 октября 2023
1 мин.
Раскрыта неожиданная причина развития онкологии. Это должен знать каждый!
© Фото: Unsplash
Это должен знать каждый. Причиной развития онкологии и ряда других заболеваний является ожирение. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Зубарева.
Эксперт пояснила, что ожирение может также провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, патологий печени и желчного пузыря, репродуктивной системы, а также дисфункцию щитовидной железы и преждевременное старение.