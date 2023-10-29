Раскрыта неожиданная причина развития онкологии. Это должен знать каждый!

Это должен знать каждый. Причиной развития онкологии и ряда других заболеваний является ожирение. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Зубарева.

Эксперт пояснила, что ожирение может также провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, патологий печени и желчного пузыря, репродуктивной системы, а также дисфункцию щитовидной железы и преждевременное старение.