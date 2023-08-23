Раскрыта главная ошибка родителей при подготовке ребенка в школе

Главную ошибку родителей при подготовке ребенка к школе раскрыл в интервью РИАМО психолог Андрей Зберовский. По его словам, это запугивание будущего первоклассника.

«Родители своим детям говорят, что теперь тебе будет нельзя то-то, теперь ты будешь не высыпаться, теперь ты будешь делать уроки, теперь тебя учителя будут ругать, теперь ты не сможешь поспать после обеда, теперь ты не можешь поиграть с другими детьми в школьном дворе», — описал неправильное поведение эксперт.

Зберовский порекомендовал настроить ребенка на позитив и рассказать ему, что в школе он приобретет новые знания и новых друзей. Он также посоветовал делиться с детьми приятными воспоминаниями о своих школьных годах.