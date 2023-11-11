Раскрыт новогодний прайс звезд. Сколько просят Анна Асти и Пресняков за свои выступления?

Новогодний прайс звезд российского шоу-бизнеса раскрыло издание KP.RU. Сколько просят за свои концерты самые востребованные артисты?

Так, самыми востребованными исполнителями в этом году стали Анна Асти и Владимир Пресняков. Выступать они будут в подмосковной Бархиве 31 декабря, цены билетов на их выступления: от 50 и до 200 тысяч рублей.

Артисты Сергей Лазарев и Валерия выступят в ресторане «Турандот», билеты туда сейчас продаются от 80 до 135 тысяч рублей. Кроме того, с 31 декабря на 1 января Валерия будет вести праздничное шоу на площадке отеля «Хаятт». Билеты — от 35 до 65 тысяч рублей.

Исполнительница Татьяна Буланова проведет праздничное шоу в ресторане «Пушкин», куда билеты стоят от 40 до 60 тысяч рублей. Рэпер Мот проведет концерт в «Сохо», за который придется отдать от 15 до 25 тысяч рублей.

Лолита выступит в «Метрополе», цены на билет варьируются от 130 до 150 тысяч рублей. Сосо Павлиашвили споет в банкетном але «Сафиса» — билеты от 34 тысяч 900 до 69 тысяч 900 рублей.